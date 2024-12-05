Gazimağusa Belediyesi İle Elektrik Mühendisleri Odası Arasında İş Birliği Protokolü

Gazimağusa Belediyesi Bora Atun Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokol töreninde, KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Toycan ile Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay karşılıklı mutabakat ile iş birliği protokolüne imza koydu.

İş birliği protokolü imza töreninde Gazimağusa Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Aranır ile Elektrik Mühendisleri Odası Yazmanı İbrahim Aysal ve Oda Saymanı Buğra Gazioğlu hazır bulundu.

Protokol, iki kurumun yapacağı iş birliği ile bağımsız ve/veya birlikte düzenleyecekleri proje, eğitim, panel, çalıştay, organizasyon, seminer, konferans ve sair etkinliklerde birbirlerine karşılıklı olarak destek olup katkıda bulunmanın yanı sıra Oda ile Belediye ortak iş birliği ile Mağusa şehrinin elektrik ve enerji hizmetlerinde sürdürülebilir gelişimine destek olmayı ve katkıda bulunmayı amaçlıyor.

BAŞKAN ULUÇAY: GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’NİN ENERJİ POLİTİKALARINI SAĞLAM BİR TEMELE OTURTMAYI HEDEFLİYORUZ

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası ile bugün yapılan protokol ile Gazimağusa Belediyesi’nin enerji ile ilgili politikalarının sağlam bir temele oturtulmasının hedeflendiğini kaydetti. Ülkede en saygın kuruluşlardan birisi olan KTMMOB ile EMO’nın katkıları ile bu konuda bir ön çalışma yapıp Gazimağusa Belediyesi’nin enerji politikalarının belirlenmesi hedefinde olduklarını belirten Başkan Uluçay, EMO Yönetim Kurulu Üyeleri’ne teşekkür ederek başarılı bir iş birliği ve çalışmanın yürütüleceğinden şüphe duymadığını ifade etti.

EMO BAŞKANI TOYCAN: ÇIKACAK OLAN SONUÇLAR ÖZELDE GAZİMAĞUSA’YA GENELDE ÜLKEMİZE ÖRNEK VE HAYIRLI OLACAKTIR

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Toycan da açıklamasında, kamu niteliği taşıyan bir meslek örgütü olmakla bilinen Elektrik Mühendisleri Odası olarak topluma katkı yapabilecek her projeye ellerinden gelen tüm teknik katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ülkede ikinci büyük belediye olan Gazimağusa Belediyesi’nin önemine vurgu yapan Toycan, istişareler sonucunda birçok farklı enerji projesi politikasına yön verme konusunda fikir birliğine varıldığını ve bu yönde bir iş birliği protokolüne bugün imza konulduğunu kaydetti. Hassasiyet nedeni ile Başkan Uluçay’a ve Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür eden Toycan, sonuçların özelde Gazimağusa’ya, genelde ülkeye örnek ve hayırlı olunacağına emin olunmasını istedi.

ELEKTRİK ENERJİSİNİN ÇEŞİTLİ KULLANIM ALANLARI HUSUSUNDA PROJELER VE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

İş birliğinin hedeflendiği protokol, çeşitli kullanım alanlarında kullanımı olan elektrik enerjisini Gazimağusa’da sürdürülebilir projeler ve çalışmalarla geliştirmeyi kapsıyor.

Protokol, Belediyeye ait binaların enerji tüketimlerinin analiz edilmesi ve enerji tasarrufu sağlayacak çözümler geliştirilmesi hususunda teknik danışmanlık hizmeti sağlamak, şehir genelindeki tarihi mekân, cadde ve park aydınlatmalarında enerji tasarruflu teknolojilerin yaygınlaştırılması hususları ile akıllı aydınlatma sistemleri ile enerji tüketiminin izlenmesi ve yönetimi konularında teknik danışmanlık hizmeti sağlamak, Oda ve Belediye ortak çalışmaları ile enerjinin etkin kullanımı ile karbon salınımını azaltmaya yönelik farkındalık kampanyaları düzenlemek, ortak tanıtım materyalleri oluşturmak, elektrikli araçların kullanımına yönelik altyapı ve sarj istasyonları kurulumları hususlarında ortak teknik çalışmalarda bulunmak, engelli bireylerin elektrikli araç şarj istasyonları ve/veya akıllı şehir uygulamalarına daha kolay erişimini sağlayacak altyapı projeleri geliştirmek, olası doğal afetlerde (fırtına, sel, deprem) enerji arz güvenliğini sağlamak için belediye yetkisi dahilindeki alanlarda acil durum planlarının oluşturulması kapsamında ortak çalışmalarda bulunmak, yurt dışı kaynaklı fonlardan yararlanmak için ortak proje başvuruları hazırlamak, sürdürülebilir enerji ile ilgili şehir altyapısı ve akıllı şehir uygulamaları gibi konularda ortak çalışmalarda bulunmak, şehir için yenilikçi çözümler üretmek amacıyla öğrenciler ve mühendisler arasında yarışmalar düzenlenmek, Belediye ile enerji tüketimine ek olarak altyapı ve trafik yoğunluğu gibi verilerin analizine dayalı projeler geliştirilmek, park ve bahçelerde güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma sistemlerinin uygulanması ve/veya enerji depolama çözümleri ile parkların daha verimli enerji kullanımı sağlanmasına yönelik teknik değerlendirme yapmak, hususlarında yürütülecek çalışmaları kapsıyor.