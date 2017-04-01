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Gazimağusa Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi “Kardeş Şehir” oldu

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Gazimağusa Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi “Kardeş Şehir” oldu
Gazimağusa Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında “Kardeş Şehir Protokolü” imzalanarak iki şehir arasında kardeşlik ilişkisi kuruldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin’de düzenlenen törende “Kardeş Şehir Protokolü”ne imza koydu.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Başkan İsmail Arter, yaptığı konuşmada, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, “Başarılarınızın devamını dileyerek sizleri tebrik ediyorum. İki kent arasında imzalanan bu protokol ile göstermiş olduğunuz yakınlıktan dolayı çok teşekkür ederim. Sizlerin tecrübelerinizden faydalanacağımız için mutluyuz” dedi.

İki toplumun var olan gönül bağının bugünkü protokolle kardeşlik seviyesine çıkacağını dile getiren Arter, protokolün her iki kente de hayırlı olmasını diledi.

Başkan Arter, ayrıca turizm, şehircilik ve teknik konularda bilgi paylaşımında bulunabilecek olmanın sevindirici olduğunu ifade etti. 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da, “İlişkilerimizin kalıcı olmasını dilerken, halklarımızın kardeşliğinin de daim olmasını diliyorum” dedi.

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