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Gazimağusa Belediyesi, kent genelindeki iş yerlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı

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Gazimağusa Belediyesi ekipleri, kent genelinde iş yeri izinleri ve çalışanların sağlık karneleri denetimlerini yoğunlaştırdı.
Gazimağusa Belediyesi, kent genelindeki iş yerlerinde denetimlerini yoğunlaştırdı

Gazimağusa Belediyesi (GMB) ekipleri hafta başından itibaren kent genelinde iş yeri izinleri ve çalışanların sağlık karnelerinin kontrolü ile ilgili denetimlerini sıklaştırdığını açıkladı. Denetimler kapsamında toplam 795 iş yeri denetlenirken, 1 restoran gerekli hijyen koşullarına sahip olmadığı için faaliyeti geçici olarak durduruldu.

Yapılan denetimlerde 702 iş yerine çalıştırma izin belgelerini yenilemediği için, 73 iş yerine de iş yeri izninin yanı sıra çalışanların sağlık kartlarını yenilenmediği için ihbar verildi.

Belediyenin Zabıta Şubesi’nden 6 ekibin hafta başından itibaren başlattığı denetimler kapsamında, iş yeri çalıştırma izin belgeleri ve çalışanların sağlık karnelerinin yenilenmesi için iş yerlerine ihbarda bulunulurken, her iş yerinin insan sağlığı açısından risk oluşturmayacak şekilde faaliyet göstermesi ve genel hijyen kurallarına uyulması kontrol ediliyor.

"GIDA VE GIDA HİJYENİ DENETİMLERİ DE BAŞLAYACAK"

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde belediyenin zabıta ekiplerine sağlık ekiplerinin de dahil olmasıyla gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde halka sunulan gıdalar ve hijyen koşullarının uygunluğu da ayrıntılı  şekilde denetlenecek.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, iş yerlerinin çalıştırma izinlerinin ve çalışanların sağlık karnelerinin düzenli olarak yenilenmesi gerektiğini belirterek, belediye ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Hijyen başta olmak üzere her şeyin insan sağlığına uygun olması gerektiğini belirten Uluçay “Gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerinde genel hijyen koşullarına uyulması konusunda hassasiyet gösteriyoruz. Gıda üretimi yapan iş yerlerinde denetimlerimizi yoğunlaştırdık.” dedi.

Başkan Uluçay, hem belediyenin hem de iş yerlerinin karşılıklı olarak yükümlülüklerine uygun davranması gerektiğini belirterek, belediye hizmetlerinin ve özellikle kanalizasyon çalışmalarının esnafın çalışmalarını engellemeyecek şekilde yürütülmesine önem verdiklerini de kaydetti.

KARAGİL: “İNSAN SAĞLIĞI GÖZ ARDI EDİLEMEYECEK BİR ÖNCELİKTE”

Zabıta Birimi Amiri Halil Karagil de denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceğini belirtip, tüm iş yerlerinde, özellikle gıda ve kişisel bakım işletmelerinde en önemli unsurun hijyen olduğunun altını çizdi.

İnsan sağlığının göz ardı edilemeyecek  öncelik olduğunu vurgulayan Karagil, bunun yanında işletme sahiplerinin, çalışanlarının sağlık kontrollerini düzenli şekilde yaptırıp çalışanların sağlık karnelerinin çıkarılmasına önem vermesi gerektiğini ifade etti.

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