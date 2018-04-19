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Gazimağusa Belediyesi makamı anlamlı günde çocuklara emanet edildi

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Gazimağusa Belediyesi makamı anlamlı günde çocuklara emanet edildi
Gazimağusa Belediyesi makamı anlamlı günde çocuklara emanet edildi

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Belediye Başkanlığı makamı bugün çocuklara emanet edildi. Şht. Osman Ahmet İlkokulu ile Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu öğrencileri Gazimağusa Belediye Başkanı olarak yapacakları projeleri anlattılar. Belediye Başkanı İsmail Arter, Şht. Osman Ahmet İlkokulu Müdürü Caner Kızılörs ile birlikte kabul ettiği 6 öğrenciye Gazimağusa Belediyesi makamını emanet etti ve geleceğe dönük projelerini dinledi. Gazimağusa Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Kardelen Koşar, Yusuf Kılıç, Tuba Nur Korkmaz, Elif Korkmaz, Berk Özcömert, Ahmet Eren Demir isimli öğrenciler çocuklar için anlamı büyük olan günde belediye başkanı oldu. Öğrenciler Belediye Başkanı İsmail Arter’e çiçek takdim ederken, Başkan Arter de öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Kardelen Koşar açıklamasında, çocuklara sosyal yardım yapılmasını istediğini ifade ederek insanların çevreyi temiz tutmalarını istediğini söyledi. Belediye Başkanı Yusuf Kılıç açıklamasında, okullar spor tesisleri yapılması ve spor kursları verilmesi projesinin olduğunu ifade etti. Belediye başkanı Tuba Nur Korkmaz, kültürel faaliyetlere önem vereceğini söyledi. Belediye Başkanı Elif Korkmaz, Park olmayan yerlere park yapılması gerektiğini söyledi. Berk Özcömert, kanserli çocuklara yardım etmek istediğini ve sokak hayvanlarına su ve yemek vereceğini söyledi. Belediye Başkanı Ahmet Eren Demir, hem kanserli çocuklara yardım edeceğini hem de ağaç dikmek istediğini söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerin belediyeyi ziyaret ettiğini ancak kendisinin çocukların ziyaretine alışkın olduğunu, sık sık hem belediyede hem dışarıdaki etkinliklere onlarla bir araya geldiğini ifade ederek, bu anlamlı ziyaret için çok teşekkür etti. “Çocuklar ileriye dönük ve günümüzle ilgili öyle güzel sorular soruyorlar ki gerçekten hem çok anlamlı, önemli hem de çok saf temiz duygularla oluyor sohbetlerimiz “diyen Başkan Arter, “ben çocukları her zaman dilemekten çok büyük keyif aldığımı söylemek istiyorum” dedi.

Çocukların 23 Nisanların önemini bilerek yaşamlarının çok önemli olduğunu ifade ederek, çocukları belediye başkanı olarak makam koltuğuna oturtmak ve onları dinlemenin kendileri için önemli olduğunu, bunun hem onlar için güzel bir anı olacağını hem de çocukların temiz ve güzel görüşlerini alacaklarını söyledi.(MHA)

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