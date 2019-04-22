Gazimağusa Belediyesi makami anlamli günde çocuklara emanet edildi

Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Belediye Başkanlığı makamını emanet ettiği öğrencilerden geleceğe dönük projelerini dinledi. Gazimağusa Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu ile Karakol İlkokulu öğrencileri Lavin Su Erdoğdu, Utku Drahan, Deniz Şeren, Mulla Emir El, Suna Bozkurt, Hazel Bağdatlı, Doğa Ertoprak ve Efe Şafak isimli öğrenciler çocuklar için anlamı büyük olan günde belediye başkanı oldu. Belediye Başkanı İsmail Arter’in makam koltuğuna oturan öğrenciler başkan olarak yapacaklarını anlattı.

Belediye Başkanı Lavin Su Erdoğdu, çocukların oyun oynayacağı oyun alanları ve bisiklet yolları yapmak istediğini, Belediye Başkanı Utku Drahan yeşil alanlar parklar, kaldırımlar ve oteller yapmak istediğini, Belediye Başkanı Deniz Şeren tiyatroların artması, oyun parklarının çoğaltılması gerektiğini, Belediye Başkanı Mulla Emir El belediyenin kendi malzemelerini üretmesini istediğini, belediyenin kendi eşyalarını üretmesini, kendi ayakları üstünde durmasını istediğini, Belediye Başkanı Suna Bozkurt, daha çok ağaç dikmek istediğini, yeşil alanların korunmasını istediğini, Belediye Başkanı Hazel Bağdatlı, eski binaların restorasyonu yapmak istediği, bisiklet yolları çocuk parkları yapmak istediğini, Belediye Başkanı Doğa Ertoprak, insanların daha huzurlu güvenli yaşayabileceği daha kolay ulaşabileceği toplu taşımacılığı geliştireceğini, Belediye başkanı Efe Şafak ise, çalışkan çocuklara burs vereceğini, özel durumda olan çocukların eğitim almasını sağlayacağını anlattı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrenciler bir araya geldiğini ancak kendisinin, her fırsatta çocukları dinlemeye önem verdiğini ifade ederek, çocukların özellikle çevreye olan duyarlılıklarından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan İsmail Arter, her 23 Nisan’da çocukların en çok talep ettiği konuların yeşil alan ve ağaç dikilmesi olduğunu, belediyenin son sürat ağaç diktiğini ancak istenen seviyeye ulaşmanın kolay olmadığını, çocukların hayal ettiği ağaçların 15 yıl sonra ortaya çıkacağını söyledi. Başkan İsmail Arter, günümüzde teknolojik ortamın hem avantajı hem de dezavantajı olduğunu, çocukların teknolojik imkanlardan dolayı kitap okumaktan uzaklaşabildiğini, kitap okumanın hem kelime haznelerini artırdığını hem de kendilerini ifade etmelerinde faydası olduğunu söyledi. Başkan İsmail Arter, “Çocukların bu güzel gününü kutlarım. Belediye Başkanı olurlar ise neler düşündüklerini tertemiz kalplerinden dinleyeceğiz” diyerek, çocuklarla olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan İsmail Arter, çocuklara kitap hediye etti. (MHA)