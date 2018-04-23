Gazimağusa Belediyesi Maraş MGA Tesisi’ndeki Çocuk Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlendi

Gazimağusa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 2.Çocuk şenliği ile çocuklara bayramlarını dolu dolu yaşattı. Maraş Mağusa Gelişim Akademisi tesisinde çocuklara tüm gün eğlenceli etkinlikler sunulan organizasyonda hem gösteriler yapıldı hem de yiyecek içecek stantları kuruldu.



Gazimağusa Belediyesi’ne ait Maraş MGA’daki şölene yoğun ilgi gösteren çocuklar birçok aktivite ve oyunlarla keyifli zaman geçirdiler ve sahneye çıkıp şarkılara eşlik ettiler. Karagöz ve Hacivat tartışmalarına çocukların da eşlik etmeleri, Nasrettin Hoca ve palyaçonun çocukların arasında gezerek şakalar yapması çocukları mutlu etti. Çocuklara ücretsiz ikramların yapıldığı şenlikte keloğlan ile geçmişe yolculuk yapan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının tadını çıkararak eğlendiler. Çocuk şenliğine gelen tüm çocukların katılımı ile çekiliş yapılarak sürpriz hediyeler dağıtıldı. Harmanbiş kitabının yazarı, geleneksel oyunların ustası Meddah Osman Ağa, Başkan İsmail Arter ile Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin’e içinde 99 oyunun olduğu Harmanbiş Oyun kitabı, topaç ve ülkemizde pirilli olarak bilinen misket takdim etti.





Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bu yıl 2.’sini düzenledikleri Çocuk Şenliği’nin yapılmasında, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin ve ekibine, belediye çalışanlarına Turkcell ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne teşekkür etti. “Çocuklar hepimizin herşeyidir” diyen Başkan Arter, “onlar için ne kadar etkinlik yaparsak haklarıdır” dedi ve çocukların çok güzel bir gün geçirmelerini diledi. Başkan İsmail Arter, Maraş MGA tesisinde kurslar ve etkinliklerin de başladığını, çocuklara ve gençlere hizmet vermeye devam edeceklerini belirtti.



Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Hüseyin Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münavebesiyle Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in katkılarıyla bu yıl etkinliğin 2.’sini düzenlediklerini, organizasyona Turkcell, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin katkı koyduğunu ifade etti. Şahin, çocuklar doyasıya eğlensin diye akşama kadar çeşitli aktivitelerin olacağı şenlikte, bisiklet, tablet, toplar ve kitap setlerinin çekilişle çocuklara dağıtılacağını ifade etti.

