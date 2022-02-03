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Gazimağusa Belediyesi Öğretmenlere Robotik Kodlama Eğitim Semineri Verdi

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Gazimağusa Belediyesi Öğretmenlere Robotik Kodlama Eğitim Semineri Verdi
Gazimağusa Belediyesi Öğretmenlere Robotik Kodlama Eğitim Semineri Verdi

Gazimağusa Belediyesi MGA tesislerinde açılmış olan, KKTC’nin en büyük Robotik Kodlama Labaratuvarı’nda öğretmenlere yönelik 1 hafta süreyle verilecek olan eğitim semineri bugün başladı.


Bilgisayar öğretmenlerine eğitim vermek için adamızda bulunan Erkan Çınaroğlu’nu, eğitimlerin verildiği sırada ziyaret eden Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter kısa bir konuşma yaptı.


Konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Gazimağusa Belediyesi MGA tesislerinde açılmış olan, KKTC’nin en büyük Robotik Kodlama Labaratuvarı; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay Bey’in katkılarıyla geliştirilen, Gazimağusa Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir olarak başlattığı temaslar neticesinde proje, bilgi ve tecrübe paylaşımı adı altında geliştirilen bir eserdir.


Kıbrıs’ta bir ilk diyebileceğim ileri bir teknolojinin labaratuvarını Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla açmış bulunuyoruz.

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Hem Fuat Oktay Bey’e, hem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
Hanımefendi’ye hem de hocalarımıza huzurlarınızda teşekkür etmek isterim.”

Daha sonra ise eğitimin içeriğiyle ilgili Erkan Çınaroğlu kısa bir bilgilendirme yaptı.


Yapmış olduğu konuşmada; “Burada Sten ve Kodlama eğitimleri veriyoruz. Çok
gelişmiş bir sınıfımız var. İlk başta eğitimlere öğretmenlerle başladık,
öğretmenlere öğreteceğiz ki onlar da kendi öğrencilerine öğretebilsinler. Sten ve
Robotik Kodlama soyut kavramlı derslerin; matematik, bilişim sistemleri, fen
bilimleri gibi bilimsel konuların soyut kavramlarının somutlaştırılarak
öğretilmesidir. Böylece öğrenciye daha kalıcı ve kaliteli bir eğitim verilmiş
olacaktır.” dedi.

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Çınaroğlu, Gazimağusa Belediyesi MGA Tesisleri’nde hizmete açılmış olan Robotik Kodlama Labaratuvarı’nın KKTC’de bulunan en gelişmiş sınıflardan birisi olduğunu, Türkiye’de dahi bu kadar gelişmiş bir sınıf bulunmadığını da belirti. (MHA)

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