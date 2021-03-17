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Gazimağusa Belediyesi Şht. İbrahim Hasan Caddesi Ve Ulus Sokağın Asfalt Dökümünü Tamamladı

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Gazimağusa Belediyesi, 9 bin tonluk asfalt işleri kapsamında Şehit İbrahim Hasan Caddesi ve Ulus Sokağı’nın asfalt dökümünü tamamladı.
Gazimağusa Belediyesi Şht. İbrahim Hasan Caddesi Ve Ulus Sokağın Asfalt Dökümünü Tamamladı

Gazimağusa Belediyesi, 9 bin tonluk asfalt işleri kapsamında Şehit İbrahim Hasan Caddesi ve Ulus Sokağı’nın asfalt dökümünü tamamladı. Ayluga Yolu olarak bilinen Şehit İbrahim Hasan Caddesi ile birlikte kötü durumdaki Ulus Sokak’ta ve ara yollarda yaklaşık 2 Km’lik asfaltlama yapıldı. Asfaltlamadan önce yapılan altyapı çalışmalarında, Çanakkale Göleti’ne giden 1570 metrelik büyük çaplı drenaj hattını çalışır hale getirmek için Atatürk Kültür Merkezi önünde hattın eksik olan kısmı için büyük çaplı borular döşendi. Belediyenin teknik ekipleri bölgedeki suyun drene edilmesi amacıyla güzergah boyunca uzanan mevcut drenaj hattının iyileştirilmesi için derin ve büyük çaplı kazılar yaptı.

 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, asfaltlama altyapısı tamamlanmış anayollar öncelikli olacak şekilde yapılan çalışmaların tali yolları da kapsadığını ifade ederek,  Tuzla’da 7 sokağın asfaltlanmasıyla başladıkları çalışmalara Eşref Bitlis Caddesi ve Şht. İbrahim Hasan Caddesi ile devam ettiklerini, belirlenen programa göre önümüzdeki günlerde Karakol, Dumlupınar ve Sakarya Bölgelerinde kötü durumda olan Barış Sokak, Şair Nedim Sokak, Hasan Bilgen Sokak ve Kuğulu Sokak’ta asfaltlama çalışmaları yapacaklarını söyledi.  7 km’lik yola tekabül eden 9 bin tonluk asfaltın döküleceği çalışmaların Salih Köroğlu Construction Ltd tarafından yürütüldüğünü ve 3 milyon 342 bin TL maliyetle 6 aylık sürede tamamlanacağını ifade eden Başkan Arter, elektrik, telefon ve su altyapısı tamamlanmış olan kötü durumdaki yollarda eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt döküm işlemi yapıldığını söyledi.

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