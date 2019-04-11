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Gazimağusa Belediyesi taşınmaz mal vergilerinin son ödeme tarihini duyurdu

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Gazimağusa Belediyesi, taşınmaz mal vergilerinin 2019 yılı ilk taksitlerinin cezasız olarak ödenmesi için son tarihin 30 Nisan Salı günü mesai bitimi olduğunu duyurdu
Gazimağusa Belediyesi taşınmaz mal vergilerinin son ödeme tarihini duyurdu

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 2019’un taşınmaz mal vergilerinin ilk taksitinin 30 Nisan’a kadar, ikinci taksitinin ise 30 Eylül’e kadar ödenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Taşınmaz mal sahiplerinin ödemelerini Gazimağusa Belediyesi vezneleri veya online olarak yapabilecekleri kaydedildi.

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Mez-Koop, Credit West Bank, İktisat Bank, Akfinans Bank, Asbank, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, İş Bankası, Üniversal Bankası, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Albank, Novabank ve Capital Bank ile Gazimağusa Belediyesi arasında kurulan sistemle ödeme yapılabilmesinin mümkün olduğu da bildirildi.

Daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler Gazimağusa Belediyesi’nin 630 0 500 numaralı telefonunu arayabilecek.

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