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Gazimağusa Belediyesi Toplu Yaşam Alanlarında Korona Virüse Karşı İlaçlama Yapıyor

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Gazimağusa Belediyesi Toplu Yaşam Alanlarında Korona Virüse Karşı İlaçlama Yapıyor
Gazimağusa Belediyesi Toplu Yaşam Alanlarında Korona Virüse Karşı İlaçlama Yapıyor

Gazimağusa Belediyesi Sağlık Şubesi ekipleri, koronavirüse karşı mücadele kapsamında, kent genelindeki toplu yaşam alanlarında ilaçlama yapıyor. 

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, virüse karşı etkili dezenfektan ilaçların kullanıldığı; parklar, okullar, devlet daireleri ve  tarihi yerlerde  3 ekiple dün başlayan ilaçlamalar, bugün de devam ediyor. 
 

Sağlık Bakanlığı ile istişare edilerek belirlenen öncelikli yerlerin yanı sıra ilaçlamalar önümüzdeki günlerde kent geneline de yayılacak. Belediyenin aldığı bu tedbirlerin yanında virüsle mücadelede halka kişisel hijyen kurallarına uymasının büyük öneme sahip olduğu uyarısı yapıldı. 

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, Sağlık Bakanlığı ile sürekli temas halinde olduklarını ve riskin ya hiç ya da en az düzeyde olması için önce toplu etkinlikleri erteleme kararı aldıklarını, ardından riskli bölgelerde ilaçlama çalışmalarına başladıklarını belirtti. 

Gereksiz panikten kaçınılması çağrısı yapan Arter, hijyen kurallarına ve  uzman görüşlerine uymanın virüsle mücadelede büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

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