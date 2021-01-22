  • BIST 1.529
  • Altın 440,387
  • Dolar 7,4042
  • Euro 9,0130
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:10'u yerel 12 vaka

Gazimağusa Belediyesi Tuzla’da Asfaltlama Çalışmalarına Başladı

» »
Gazimağusa Belediyesi geçtiğimiz günlerde sözleşmesini imzaladığı asfalt işleri ihalesi kapsamında Tuzla’daki sokaklarda asfalt dökümüne başladı
Gazimağusa Belediyesi Tuzla’da Asfaltlama Çalışmalarına Başladı

Gazimağusa Belediyesi geçtiğimiz günlerde sözleşmesini imzaladığı asfalt işleri ihalesi kapsamında Tuzla’daki sokaklarda asfalt dökümüne başladı. Elektrik, telefon ve su altyapısı tamamlanmış olan Tuzla’daki Güller Sokak ve Osman Gökçe Sokak’ta kötü durumdaki eski asfaltın kemirilerek kaldırılmasından sonra asfalt döküm işlemi yapılırken, kötü durumdaki diğer sokaklarda da asfaltlama yapılacak. Tuzla’daki çalışmaların ardından belirlenen program çerçevesinde asfaltlama gereken yolların dökümüne diğer bölgelerde de devam edilecek.  7 km’lik yola tekabül eden 9 bin tonluk asfaltın döküleceği çalışmalar Salih Köroğlu Construction Ltd tarafından yürütülüyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter yaptığı konuşmada, uzun süredir üzerinde çalıştıkları asfaltlama çalışmalarının su, elektrik ve telefon  altyapılarının tamamlanmış olan sokaklarda başladığını ifade ederek,  altyapısı tamamlanmış anayollar öncelikli olacak şekilde yapılacak çalışmalarda  diğer tali yollarda da asfaltlama işlemi yapılacağını söyledi. Başkan Arter, Gazimağusa Belediyesinin öz kaynaklarından karşılanacak 9 bin tonluk asfalt ihalesinin toplam maliyetinin 3 milyon 342 bin TL olacağını ve 6 aylık sürede tamamlanacağını da söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü: Misafir kabul etmeyin!02 Ocak 2021 Cumartesi 22:09
  • 50 yaşında aniden rahatsızlanarak vefat etti02 Ocak 2021 Cumartesi 22:06
  • Tarihi Mağusa surlar içine KAÇAK yapı!31 Aralık 2020 Perşembe 12:25
  • Gazimağusa Belediyesi maske, mesafe ve hijyen Kurallarına dikkat çekmek için halka maske dağıttı29 Aralık 2020 Salı 14:24
  • Mağusa Gençlik Birliği Genel Kurulu’nu yapıyor28 Aralık 2020 Pazartesi 22:07
  • Gazimağusa Belediyesi’nde 9 bin tonluk asfalt ihalesinin sözleşmesi imzalandı28 Aralık 2020 Pazartesi 15:29
  • Gazimağusa'da kayıp şahıs gelişme27 Aralık 2020 Pazar 11:30
  • Mağusa'da uyuşturucudan tutuklama27 Aralık 2020 Pazar 11:28
  • Kapalı Maraş’taki 600 Adet Bisiklet Dezenfekte Edilerek Yeniden Hizmete Sunuldu26 Aralık 2020 Cumartesi 17:17
  • Akdoğan'da Covid-19 pozitif sayısı 10'a çıktı!25 Aralık 2020 Cuma 14:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti