Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası arasında bugün Toplu iş sözleşmesi imzalandı

İmza Töreninde açıklama yapan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, “Mağusa Türk Genel İş Sendikası ile bir kaç gündür yoğun temaslarımız vardır. Sorunlarımız çözme adına konuşuyoruz amacımız sorunlarımızı çözmektir. 2018 yılı sonunda son bulan toplu iş sözleşmesiyle ilgili görüşmemizde bir süreç içerisinde sürdürürken, bu yeni toplu iş sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasına karar vermiştik sonraki görüşmelerimizde değiştirilmeden sendika yönetimi kuruluyla ek bir talepte bulunmadan 2 yıl süreyle uzatılmasında bir sakınca olmadığının hem fikir olduklarını, bize bildirdiler dolayısıyla bugün imzaladığımız toplu iş sözleşmesi 2019-2020 yılını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Sendikanın ek talepleri olmadı teşekkür ediyoruz ama geçmiş yıllardan yapılan toplu iş sözleşmesi olduğu için hayat pahalılığıdır, devletin verdiği artışlar otomatik olarak burada yansıdığı için bu hassasiyetlerinden dolayı sendika yönetimine buradan teşekkür ederim. Zaman içerinde tekrar bir sıkıntı ortaya çıkar ise sorunları görüşebileceğimizi söylemek isterim hem belediye personelinden hem de sendika yönetiminden bu sözleşmenin hazırlanmasında emeği geçen herkese buradan teşekkür ederim hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Halil Karagil konuşmasında, “Sayın Başkanıma göstermiş olduğu bu incelikle teşekkür ederim, aylardır süre gelen bir toplu iş sözleşmesi çalışmamız oldu, bunu defalarla iş verenimizle görüştük en son bir şekile sokarak dediğimiz gibi Belediye başkanımıza ve bütün meclis üyelerimize birer yazıyla 2019 yılı toplu iş sözleşmesindeki hakların iyileştirilmesi ile ilgili isteklerimizden tüm çalışanlarımızın da emeği ile görüşleri doğrultusunda feragat etmiştik. Şimdi son gelmiş olduğumuz ve çözüm aradığımız belediyemizin bu mali tablosuna bir nebze katkı koyabilmek için biz bu toplu iş sözleşmemizin iki yıllığa çıkarılıp aynen eski toplu iş sözleşmesinin devamından yana sendika yönetim kurulu olarak bir karar aldık, bunu da dün yapmış olduğumuz görüşmede belediye başkanımıza aktardık ve aynen 2017-2018 yıllarını ilgilendiren eski toplu iş sözleşmesini imzalamaya karar verdik. Bu konuda sayın başkanıma ve burada yönetim kurulu ve tüm belediye çalışanları adına bize bu konuda zaman ayırarak bu toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına katkı koyduğu için huzurlarınızda teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Gazimağusa Belediyesi Belediye Başkanı İsmail Arter ve Mağusa Türk Genel İş Sendika Başkanı Halil Karagil toplu iş sözleşmesini imzaladı. (MHA)