Gazimağusa Belediyesi, yıpranan çöp konteynerlerini değiştiriyor

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yıpranan ve kötü durumda olan plastik çöp konteynerlerinin demir çöp konteynerleri ile değiştirildiğini belirterek, “Çöp konteynerlerimizin üzerine yazdığımız “Temiz Düşün” sloganı bize göre çok anlamlı” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, yıpranan ve kötü durumda olan plastik çöp konteynerlerinin demir çöp konteynerleri ile değiştirildiğini belirterek, “Çöp konteynerlerimizin üzerine yazdığımız “Temiz Düşün” sloganı bize göre çok anlamlı” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yıllardır yıpranan ve kötü durumda olan plastik çöp konteynerlerinin demir çöp konteynerleri ile değiştirildiğini kaydetti.

Başkan Uluçay, “Belediyemizin temizlik birimi yıllardır yıpranan ve kötü durumda olan plastik çöp konteynerleri yerine yeni demir çöp konteynerlerini sokaklarımıza yerleştirmeye başladı. Mağusa’nın temizliği konusu bizim için en öncelikli konuların başında geliyor” açıklamasını yaptı.

“TEMİZ DÜŞÜN” SLOGANI BİZE GÖRE ÇOK ANLAMLI”

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Kuşkusuz ki burada ekiplerimiz görevini layıkıyla yaparken özellikle çevreyi temiz tutmak konusunda vatandaşlarımızın da şehrimize sahip çıkmasını istiyoruz. Bu konuda çöp konteynerlerimizin üzerine yazdığımız “Temiz Düşün” sloganı bize göre çok anlamlı. Bu kampanya 4. Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın görev süresi içinde değerli eşleri Meral Akıncı himayelerinde hayata geçirilmiş “Temiz Düşün” çevre temizliği kampanyasını referans alıyor. Sayın Akıncı ve ekibinin de iznini alarak ülkemizin temizliği için yapılan bu güzel kampanyayı, önümüzdeki günlerde daha temiz bir Gazimağusa ve ülke için yeniden hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”