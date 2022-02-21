Gazimağusa Belediyesi’nde perşembe günü başlatılan grev bugün de sürüyor

Mağusa Türk Genel-İş Sendikası’nın Gazimağusa Belediyesi’nde perşembe günü başlattığı grev bugün de sürüyor.
Sendikada örgütlü belediye çalışanları tüm birimlerde 08.00-15.00 saatleri arasında grev uyguluyor.
Mağusa Türk Genel-İş Sendikası’nın Gazimağusa Belediyesi’nde perşembe günü başlattığı grev bugün de sürüyor.
Sendikada örgütlü belediye çalışanları tüm birimlerde 08.00-15.00 saatleri arasında grev uyguluyor.
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