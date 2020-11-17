Gazimağusa Belediyesinde yangın Eğitimi ve tatbikat yapılıyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın görev ve sorumlulukları olan bir teşkilat olduğunu, felaket gelmeden önce tatbikat ve eğitimlerin çok önemli olduğunu ifade ederek, Gaszimağusa Belediyesi ile Sivil Savunma’nın eğitim çalışması ve tatbikatla ilgili Bölge Müdürü Kamil Ağcabay ile istişare edeceklerini söyledi. Başkan Arter, deprem, yangın, sel gibi felaketlerin ülkenin her an karşılaşabileceği felaketler olduğunu, Türkiye ve çevremize baktığımızda bu gibi felaketlere uzak olmadığımızın görüldüğünü belirterek, tedbirli olmamız gerektiğini kaydetti.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay ise, Sivil Savunma olarak her yıl düzenli olarak yaptıkları daire müessese eğitimi kapsamında yerinde eğitim ve uygulamalı tatbikat planlıklarını, bugünkü toplantıda afet ve acil durumlarla ilgili personelin nasıl davranacağı konusunda bilgilendirme yapacaklarını, ardından ise tatbikat yapılacağının bilgisini verdi.