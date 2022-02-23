Gazimağusa Belediyesi’ndeki Grev Kaldırıldı

Gazimağusa Belediye’ndeki grev kalktı.

Belediyede çalışanların maaş ve özlük hakları ile ek mesai alacaklarının zamanında ödenmemesi ve 32 personel alınması gerekçesiyle Mağusa Türk Genel İş Sendikası’nın Gazimağusa Belediyesi’nde geçtiğimiz hafta başlattığı grev sonlandırıldı.

Mağusa Türk Genel İş Sendikası Başkanı Doğan Özüşen, “5 gündür grevdeydik. Anlaşmalı bir şekilde grevi kaldırıyoruz. Parasal anlamda sıkıntılarımız çözüldü. İstediğimiz bir daha bu sıkıntıların yaşnmaması için tedbirlerin alınmasıdır” dedi.