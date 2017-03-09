Gazimağusa Belediyesi’nden “8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Gazimağusa Belediyesi, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla etkinlikler düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, etkinlikler çerçevesinde Mağusa Gelişim Akademisi’nin (MGA) “Kadın El Sanatları Atölyesi” sergi ve kermesi, “Çocuk Gelinlere Hayır” konulu karma resim sergi ve Gazimağusa Belediye Tiyatrosu’nun sahnelediği “Dışarısı İçeriden Karanlık” isimli tiyatro oyununun gerçekleştirildiği belirtildi.

TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ

“8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü “kapsamındaki ilk etkinlikte Gazimağusa Belediye Tiyatrosu’nun “Dışarısı İçeriden Karanlık” isimli oyunu Salı günü saat 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda prömiyer gösterimiyle sahnelendi.

Alper Susuzlu’nun yazdığı İlke Susuzlu’nun yönettiği oyun, insani değerleri ve toplumsal içerikli konularla birlikte, bir akıl hastanesinde farklı ruh hallerinde olan kadınların haklarını ve özgürlüklerini anlattı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter oyun sonrasında yaptığı konuşmada, tiyatronun bir iletişim yöntemi ve insandan insana verilen en güzel mesaj olduğunu, 8 Mart günü nedeniyle sahneye konan oyunun toplumumuza kadınların hakları, özgürlüğü ve evrensel değerleri adına güzel bir mesaj verdiğini söyledi.

Oyun, 10 Mart, 7 ve 10 Nisan tarihlerinde saat 20:00’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda sahnelenmeye devam edilecek.

“SERGİLER AÇILDI”

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi’nin Kadın El Sanatları Atölyesi’ndeki kadınlarının el emeği göz nuru üretimlerinin sergilendiği “Kadın El Sanatları Sergisi”, MGA Tesisinde dün açıldı.

MGA’nın Kadın El Sanatları Atölyesi’ndeki kadınların, lefkara, kurdele, altın işi, keremit boyama, ahşap boyama ve tel kırma gibi üretimlerinin satışa sunulduğu “Kadın El Sanatları Sergisi” Mağusa Gelişim Akademisi Tesisi’nde 10 Mart Cuma günü saat 17:00’ye kadar ziyaret edilebilecek.

“ÇOCUK GELİNLERE HAYIR” SERGİSİ AÇILDI

“Çocuk Gelinlere Hayır” konulu karma resim sergisi de dün Buğday Camii’nde 17:00’de Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından açıldı.

Sergi, Gazimağusa Belediyesi’nin katkıları, Saime Ercan'ın proje temsilciliğinde hayatını çocuk gelinlerin önlenmesine adayan Selvi Sertdemir tarafından hazırlandı.

13 yaşındayken evlendirilen, 15 yaşında anne olan ve halen SOS Çocukköyü’nde annelik yapan Selvi Sertdemir’in kanayan bir yara olarak gördüğü erken yaşta evliliklere “dur” demek için kendi yaşantısından da esinlenerek hazırladığı sergide Türkiye'den ve ülkemizden 35 sanatçının eserleri de yer aldı.

Gazimağusa Belediyesi Halk Dansları Derneği’nin folklor gösterisi ve şiir dinletisinin yer aldığı sergide resimlerin satışından elde edilen gelir İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışlanacak.

Sergi, Cumartesi gününe kadar 08:00 ile 18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

ARTER: “YILIN HER GÜNÜ BU HASSASİYETİN GÖSTERİLMESİ MESAJINI VERDİK”

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter sergilerin açılışlarında yaptığı konuşmalarda, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” vesilesiyle düzenledikleri özel etkinliklerle kadınlara verilen değerin ve saygının sadece 8 Martlarla sınırlı kalmamasını, yılın her günü bu hassasiyetin gösterilmesinin mesajını verdiklerini ifade etti.

Arter, “Yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Toplumda farkındalık oluşturacak etkinlikler yapmak bizim görevlerimiz arasındadır” dedi.