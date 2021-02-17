Gazimağusa Belediyesi'nden aşı açıklaması

Gazimağusa Belediyesi 55 Yaş Üzeri Olan Vatandaşlarımızdan Covid-19 Aşısı İçin Başvuru Almaya Başladı
Gazimağusa Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Mağusa Gelişim Akademisi Maraş Tesisimizde 55 yaş üzeri olan vatandaşlarımızın Covid-19 birinci doz aşılama programı için başvuru kabulüne başlanmıştır.
Vatandaşlarımızın yapacağı Covid-19 aşı başvurularına ekiplerimiz tarafından geri dönüş sağlanarak tarih ve saat bilgilendirmesi yapılacaktır.
Covid-19 aşı uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 08:00 / 17:00 saatleri arasında 0533 851 6888 - 0548 816 6038 ve 0548 816 6039 numaralı telefonlardan ulaşarak başvuru yapmaları rica olunur.
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