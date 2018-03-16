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Gazimağusa Belediyesi’nden sanatçılara plaket

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Gazimağusa Belediyesi’nin organizasyonu ile İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nin yararına verilen konserde görev alan sanatçılara bugün merkezde plaket verildi. 
Gazimağusa Belediyesi’nden sanatçılara plaket

Plaketler, konsere katılan sanatçılar adına Ayşe Güler Akın’a takdim edildi. Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan İsmail Arter, merkezi ziyaret ederek öğrencilerle de görüştü; konserden elde edilen gelirle alınan oyma kursu malzemeleri teslim edildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter açıklamasında, kasım ayında sanatçılar Ayşe Güler Akın, Ayşe Karaoğlan ve Demet Alkan’ın belediyenin organizasyonuyla çok güzel bir konser verdiklerini ve konserden elde edilen gelirin İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlandığını ifade etti.

Ayşe Güler Akın ise Belediye Başkanı İsmail Arter’in desteğiyle sanatlarını icra ederek merkeze yaptıkları katkılardan dolayı onur duyduğunu ifade etti.

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