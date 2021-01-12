Gazimağusa Belediyesi'nden Suriçindeki yapı ile ilgili açıklama yapıldı:

“Son günlerde kamuoyunda yer alan Gazimağusa Suriçi Namık Kemal Meydanı'nda Marem Trading Ltd. (Mardo) tarafından faaliyete geçen Eski Türkiye İş Bankası'na ait binanın teras katına çelik strüktürden bir ilave yapıldığı gözlemlenmiştir. Suriçi'nin tarihi dokusu nedeniyle yapılacak her türlü yapısal müdahalede öncelikle Eski Eserler Dairesi ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun onayı gerektiğinden Gazimağusa Belediyesi , Eski Eserler Dairesi ile istişare ederek ilgili işletmeye Gazimağusa Belediyesi İmar Birimi tarafından 1 günlük bir ihbar verilerek söz konusu yapının kaldırılması istenmişti.



Ancak herhangi bir geri adım atılmaması nedeniyle yine Gazimağusa Belediyesi tarafından ilgili firma hakkında yasal işlem başlatılmış, Eski Eserler Dairesi de binanın teras katı olan bölümünü mühürlemiştir. Gelinen son aşamada firma yetkilileri ve Belediye İdaresi arasında yapılan görüşmeler sonucunda söz konusu ilave yapının kaldırılacağı ve bina onay işlemlerinin hızlıca tamamlanacağı hususunda bina sahibi tarafından söz alınması üzerine başlatılan yasal işlem durdurulmuştur.



Gazimağusa'nın özellikle tarihi yapısının çok değerli olması ve sivil toplum örgütlerimizin hassasiyeti ile konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile bildiririz.”