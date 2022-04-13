Gazimağusa Belediyesi’nin 2022 yılına ait Taşınmaz Mal Vergileri çıkarıldı.

Belediyenin Mali İşler Şubesi’nden yapılan açıklamada, 2022 yılına ait Taşınmaz Mal Vergilerinin tahakkuk edildiği bildirildi.

Bu yıl da emlak faturalarının abonelere posta yoluyla gönderilmeyeceği belirtilen açıklamada, yükümlülerin, Gazimağusa Belediyesi’ne başvurup, bankalar aracılığıyla paypoint ödeme noktalarına giderek veya www.gazimagusabelediyesi.com adresinden Emlak Vergisi tutarlarını öğrenebileceği kaydedildi.

İLK TAKSİTİN 30 NİSAN’A, İKİNCİ TAKSİTİN 30 EYLÜL’E KADAR ÖDENMESİ GEREKİYOR

Açıklamada, 2022 yılının Taşınmaz Mal Vergilerinin ilk taksitinin 30 Nisan’a kadar, ikinci taksitinin ise 30 Eylül’e kadar ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Mez-Koop, Creditwest Bank, İktisat Bankası, Akfinans Bank, Asbank, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bank, Vakıflar Bankası, Universal Bank, Albank, Novabank ve Capital Bank ile Gazimağusa Belediyesi arasında kurulan sistemle paypoint ödeme noktalarında ödeme yapılabileceği belirtildi.

Ayrıca www.gazimagusabelediyesi.org adresinden de ödeme yapılabilmesinin mümkün olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıntılı bilgi için Gazimağusa Belediyesi’nin 0392 630 0 500 numaralı telefonunun aranabileceği bildirildi.