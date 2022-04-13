  • BIST 2.467,73
  • Altın 927.602
  • Dolar 14.5999
  • Euro 15.8294
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Gazimağusa Belediyesi'nin 2022 Yılına Ait Taşınmaz Mal Vergileri Çıkarıldı

» »
Gazimağusa Belediyesi'nin 2022 Yılına Ait Taşınmaz Mal Vergileri Çıkarıldı
Gazimağusa Belediyesi'nin 2022 Yılına Ait Taşınmaz Mal Vergileri Çıkarıldı

Gazimağusa Belediyesi’nin 2022 yılına ait Taşınmaz Mal Vergileri çıkarıldı.

Belediyenin Mali İşler Şubesi’nden yapılan açıklamada, 2022 yılına ait Taşınmaz Mal Vergilerinin tahakkuk edildiği bildirildi.

Bu yıl da emlak faturalarının abonelere posta yoluyla gönderilmeyeceği belirtilen açıklamada, yükümlülerin, Gazimağusa Belediyesi’ne başvurup, bankalar aracılığıyla paypoint ödeme noktalarına giderek veya www.gazimagusabelediyesi.com adresinden Emlak Vergisi tutarlarını öğrenebileceği kaydedildi.

İLK TAKSİTİN 30 NİSAN’A, İKİNCİ TAKSİTİN 30 EYLÜL’E KADAR ÖDENMESİ GEREKİYOR

Açıklamada, 2022 yılının Taşınmaz Mal Vergilerinin ilk taksitinin 30 Nisan’a kadar, ikinci taksitinin ise 30 Eylül’e kadar ödenmesi gerektiği ifade edildi.  

Açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Mez-Koop, Creditwest Bank, İktisat Bankası, Akfinans Bank, Asbank, Yakın Doğu Bank, Türk Bankası, Türkiye İş Bankası, Ziraat Bank, Vakıflar Bankası, Universal Bank, Albank, Novabank ve Capital Bank ile Gazimağusa Belediyesi arasında kurulan sistemle paypoint ödeme noktalarında ödeme yapılabileceği belirtildi.

Ayrıca www.gazimagusabelediyesi.org adresinden de ödeme yapılabilmesinin mümkün olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıntılı bilgi için Gazimağusa Belediyesi’nin 0392 630 0 500 numaralı telefonunun aranabileceği bildirildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa'da Soygun08 Nisan 2022 Cuma 14:42
  • Sendikalar bugün Gazimağusa’da eylem yapacak08 Nisan 2022 Cuma 09:05
  • Mağusa Türk Genel İş uyarı grevi yaptı07 Nisan 2022 Perşembe 18:29
  • Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek adı edileni ölümle tehdit etti07 Nisan 2022 Perşembe 16:53
  • Gazimağusa Belediyesi Çalışanları Yarın Uyarı Grevi Yapacak06 Nisan 2022 Çarşamba 17:18
  • Mağusa'da Ölü Hayvanlar Sahile Vurdu06 Nisan 2022 Çarşamba 15:31
  • Tartıştığı Otel Görevlisinin Sesini Gizlice Kayda Alan Şahıs Tutuklandı05 Nisan 2022 Salı 19:45
  • Yeniboğaziçi Belediyesi Çalışanlarının Cumhuriyet Meclisi Önündeki Eylem Sürüyor04 Nisan 2022 Pazartesi 17:42
  • 3,5 metre yükseklikten düşen Bulut, hayatını kaybetti04 Nisan 2022 Pazartesi 16:48
  • Mağusa'da İş Kazası04 Nisan 2022 Pazartesi 15:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti