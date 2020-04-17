Gazimağusa Belediyesi’nin DAÜ öğrencilerine gıda yardımları devam ediyor

Gazimağusa Belediyesi tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine yapılan gıda yardımlarının devam ettiği belirtildi.

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. Sonuç Zorlu’nun önderliğinde kurulan, gönüllü personel ve öğrencilerden oluşan ‘‘DAÜ Destek Grubu’’ da ülkesine dönemeyen yaklaşık 3 bin öğrencinin gıda ve temizlik yardımını gerçekleştiriyor.

İçinde bulunulan süreçte öğrencilere destek olmak amacıyla oluşturulan gönüllü ekip yaklaşık 1 aydır kendilerine ulaştırılan temizlik ve gıda bağışları ile, gerek kampüs içerisinde bulunan gerekse kampüs dışındaki öğrencilere destek sağlıyor.

Prof. Dr. Sonuç Zorlu öğrenciler adına yapılan bu yardımlardan dolayı Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti.

Başkan Arter ise Doğu Akdeniz Üniversitesi görevlisi Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve ekibine ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşılabilmesi konusundaki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Arter, ayrıca, içerisinde bulunduğumuz bu zorlu günlerin bir an önce bitmesi için herkesin yapılan uyarıları dikkate almasını, geleceğimiz için herkesin evinde ve sağlıkla kalmasını diledi.