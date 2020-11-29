Gazimağusa Belediyesi’nin kararı halkın sırtına 6 milyon ek borç yüklüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Meclis Grubu, Gazimağusa Belediyesi’nin 6 milyon TL’lik eksi bakiyeli (overdraft) hesabın açılması kararı aldığını, bunun halkın sırtına 6 milyon ek borç yükleyeceğini belirtti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Meclis Grubu, Gazimağusa Belediyesi’nin 6 milyon TL’lik eksi bakiyeli (overdraft) hesabın açılması kararı aldığını, bunun halkın sırtına 6 milyon ek borç yükleyeceğini belirtti.

Meclis Grubu adına yapılan yazılı açıklamada, bahse konu hesabın CTP Meclis Üyelerinin baskıları sonucu geçmişte kapatıldığını, Gazimağusa halkının sırtına 6 milyon TL ekstra borç yükü yükleyecek kararın 7 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıda alındığını kaydetti.

Bahse konu hesabın yeniden açılması gündemiyle tasarlanan bir toplantının çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği, hesabın açılması kararının alındığı 20 Kasım 2020’deki toplantıda katılımın az olması nedeniyle kararın her ne kadar yasal olsa da etik olmadığı kaydedildi.

Gazimağusa Belediyesi’nin 29 Ocak 2020 tarihli belediye meclisi toplantısında, overdraft limiti kapatılarak, borçların tek bankada, daha az faizle toplanması kararı alındığı, bu kararın amacının yüksek faizli overdraft hesabı ve diğer banka borcunun kapatılarak tek bankada toplanıp daha az faiz ödeyerek tasarruf edilmesi ve mali yapının düzeltilmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Ancak ne yazık ki İsmail Arter tasarruflu ve sorumlu yönetim anlayışı yerine, savurgan ve sorumsuz yönetim anlayışına devam etti. Bunun sonucu olarak da mali açıkları tasarruf yerine borç ile kapatma yolunu seçti” denildi.

Gazimağusa Belediyesi’nin CTP’li meclis üyeleri, gelinen süreçte Belediye Başkanı İsmail Arter’i daha hesaplı davranmaya çağırdı.