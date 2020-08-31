Gazimağusa Belediyesinin Katkılarıyla Düzenlenen (FODOS) “Benim Mağusam Fotoğraf Sergisi” Açıldı

Fotoğraf Büyüsü Dostları Derneği'nin (FODOS) GazimağusaBelediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği "Benim Mağusam Fotoğraf Sergisi" Namık Kemal Meydanı’nda açıldı. Seçim yasakları" dolayısıyla açılışı Başbakan ve Belediye Başkanı yerine, basın ve dernek tarafından gerçekleştirilen sergide, 15 sanatçıya ait 68 fotoğraf yer alıyor.
UBP Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar da açılışa katıldı
Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, FODOS Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp T. Hüdaverdioğlu, dernek üyeleri ve sanatseverlerin katılımıyla açılan sergideGazimağusa'dakimekanların bulunduğu fotoğraflar, katılımcılardan ilgi gördü ve beğeni topladı.
Serginin gezilmesinin ardından katılımcılara sertifika verildi.Sergi, 3 Eylüle kadar gezilebilecek.
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