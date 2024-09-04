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Gazimağusa bölgesinde yarın bir saat kesinti olacak

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Gazimağusa bölgesinde bazı yerlere yarın bir saat elektrik verilemeyecek.
Gazimağusa bölgesinde yarın bir saat kesinti olacak

Gazimağusa bölgesinde bazı yerlere yarın bir saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre yarın 08.30 ile 09.30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:

“Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler.”

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