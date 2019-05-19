  • BIST 86.796
  • Altın 248,760
  • Dolar 6,0406
  • Euro 6,7414
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Gazimağusa Burger City'de yangın

» »
Gazimağusa Burger City'de yangın
Gazimağusa Burger City'de yangın

Bugün saat 17:20 sıralarında, Gazimağusa’da Cemal Toğan Caddesi üzerinde eski Lemar karşısında bulunan Burger City isimli iş yerinin ikinci katında muhtemelen elektrik panolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

y.jpgYangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü çıkan yangın sonucu elektrik panoları ile su depolarının bulunduğu odada hasar meydana gelirken, çıkan isten dolayı da bina zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir

MHA

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa'da kavga, burnunu kırdı...16 Mayıs 2019 Perşembe 12:10
  • Elizabeth Spear Mağusa Kültür Derneği’ni ziyaret etti15 Mayıs 2019 Çarşamba 11:53
  • Mimoza Hotel Turizme Açılıyor…13 Mayıs 2019 Pazartesi 09:34
  • Mağusa'da intihar girişimi, 5. kattan atladı08 Mayıs 2019 Çarşamba 19:03
  • Arter, belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası önetimiyle görüştü08 Mayıs 2019 Çarşamba 15:54
  • Polatpaşa İlkokulu öğrencileri gazimağusa belediyesi’ni ziyaret etti07 Mayıs 2019 Salı 14:44
  • Gazimağusa’da bugün 44 yaşında hayatına son verdi06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:02
  • Mağusa Türk Genel İş Sendikası, Gazimağusa Belediyesi’nde son zamanlarda sıkıntılar yaşanmakta olduğunu savundu.05 Mayıs 2019 Pazar 12:23
  • Ani ölüm05 Mayıs 2019 Pazar 12:05
  • Gazimağusa Belediyesi katkılarıyla Sokak Hayvanlarına Yardım Kermesi düzenlendi04 Mayıs 2019 Cumartesi 15:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti