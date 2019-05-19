Gazimağusa Burger City'de yangın

Bugün saat 17:20 sıralarında, Gazimağusa’da Cemal Toğan Caddesi üzerinde eski Lemar karşısında bulunan Burger City isimli iş yerinin ikinci katında muhtemelen elektrik panolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü çıkan yangın sonucu elektrik panoları ile su depolarının bulunduğu odada hasar meydana gelirken, çıkan isten dolayı da bina zarar gördü. Soruşturma devam etmektedir
MHA
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