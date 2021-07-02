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Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde Temizlik

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Gazimağusa Belediyesi ile Sanayi Odası’nın işbirliğinde Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde temizlik çalışması yapıldı.
Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde Temizlik

Gazimağusa Belediyesi ile Sanayi Odası’nın işbirliğinde Gazimağusa Büyük Sanayi Bölgesi’nde temizlik çalışması yapıldı. 

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaya ve motorize ekiplerin katıldığı çalışmalarda, dozer, kamyon çekirge gibi araçlar kullanılarak hem büyük çaplı atıklar toplandı, hem de ot temizliği yapıldı.

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Gazimağusa Belediyesi Temizlik Şubesi Amiri ve Müdür Muavini Doğan Özüşen, bu tür faaliyetlere gereken desteği verdiklerini ve bundan sonra da vermeye devam edeceklerini ifade etti. Özüşen, ilgili paydaşlarla birlikte daha kaliteli hizmet vermek adına kurumların yanında olacaklarını kaydetti. Özüşen, bu tür faaliyetlerin kalıcı olması için gerekli altyapı çalışmalarının da ivedi olarak yapılması gerektiğini belirterek, belediye olarak beklentilerinin ve desteklerinin bu yönde olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Ersözlü, iki hafta önce Alayköy Sanayi Bölgesi’nde başlattıkları temizlik çalışmalarına Gazimağusa Sanayi Bölgesi’nde devam ettiklerini belirtti. Ersözlü, bu temizliğin idamesinin önemli olduğunu, sanayicilere de büyük görevler düştüğünü belirterek, Sanayi Odası olarak bütün sanayi bölgelerinde kademe kademe temizlik çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil ise, Sanayi Odası’nın yönetiminin bu tür faaliyetlere önem vermesinin kendilerini sevindirdiğini, bu çalışmaların devamını diledi. 

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