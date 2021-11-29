  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.8117
  • Euro 14.4495
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Gazimağusa’ Da Dehşet Verici Tecavüz Olayı!

» »
16 Yaşındaki Kıza Tecavüz Ettikleri İddiasıyla 3 Kişi Tutuklandı,Adı Edilen Kıza 3 Farklı Mekânda İçki İçirip Sarhoş Etmişler.
Gazimağusa’ Da Dehşet Verici Tecavüz Olayı!

Gazimağusa’ da meydana gelen iğrenç olayda, 3 farklı mekânda, 16 yaşındaki müşteki kızı kendi rızası ile içki içirdikten sonra sarhoş edip tecavüz ettikleri iddiasıyla F.A, A.Z.K ve M.P derdest emri gereği 28.11.21 tarihinde tutuklandı. Tutuklanan zanlılar bugün 29.11.21 tarihinde cinsel tecavüz suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser mesele ile ilgili olguları aktarmak üzere polis memuru Löğmen Yücetürk’ü tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde 26-27.11.21 tarihleri arasında, zanlıların Gazimağusa ’da müşteki kızı önce kale içerisindeki bir işletmede konsere, sonrasında başka bir işletme (bar)’ götürdükleri, sonrasında ise zanlı 3’ün ortağı olduğu ancak kapalı durumdaki işletmeye götürdükleri, her 3 mekânda müşteki kızın kendi rızası ile içki içtiği ve sarhoş olduğunu belirtti. İçki tesiri ile sarhoş olan müştekinin daha sonra zanlı 2’nin ikametgahına götürüldüğünü ve salon odasında rızası hilafına müştekiye cinsel tecavüzde bulunduklarını aktardı.

Olayın 28.11.21 tarihinde polisin bilgisine gelmesi üzerine müşteki kızın doktora götürüldüğünü, yapılan kontrolünde son 3 gün içerisinde cinsel ilişkiye girdiği yönünde rapor temin edildiğini belirten polis, ayni gün zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını, zanlı 2’nin evinde yapılan aramada tespit edilen 1 adet laptop, 1 adet USB ve salon odasında üzerinde müşteki ile cinsel ilişkide bulundukları 2 adet ikili koltuğun incelenmek üzere emare alındığını söyledi. Her 3 zanlının birer gönüllü ifade verdiğini, zanlı 1 ve 3’ün verdiği ifadenin gidilen güzergâh, mekanlar ve zanlı 2’nin ikametgahı da olmak üzere müştekinin verdiği ifadeyi teyit eder doğrultuda olduğunu ancak son olayla ilgili bilgileri olmadığı yönünde beyanda bulunduklarına dikkat çeken tanık polis, zanlı 2’nin de verdiği gönüllü ifadesinde müştekinin ifadesini teyit eder şekilde gittikleri konser sonrasında son gittikleri yer olan kendi ikametgahına kadar olanları aktardığı, orada zanlı 1 ile birlikte müştekiyle ilişkiye girdikleri yönünde itirafta bulunduğunu belirtti.

Zanlılara ait cep telefonlarının emare alındığını, meselenin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler yanında gidilen mekanlar ve güzergâh üzerinde kamera kayıtlarının inceleneceğini, gönüllü ifadelerin teyit ve tekzibi yanında aranmakta olan emarelerin de olduğuna değinen tanık polis, zanlılar aleyhine üçer gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlen diren yargıç Mine Gündüz zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Genel Başkanı Erhürman: “Üretici, Üretimden Vazgeçecek Noktaya Getirildi”29 Kasım 2021 Pazartesi 19:06
  • Sibel Tatar: “Kadının Ekonomik Özgürlüğü, Her Türlü Şiddetin Önüne Geçmedeki En Önemli Unsur”29 Kasım 2021 Pazartesi 18:42
  • Bireysel Kredilerde Vade Uzatıp, Taksit Tutarı Düşürülebilecek29 Kasım 2021 Pazartesi 18:15
  • “Kanunsuz Avlanmadan” 3 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı29 Kasım 2021 Pazartesi 18:02
  • Ülkede 1 Haftada 50 Trafik Kazası Meydana Geldi29 Kasım 2021 Pazartesi 17:57
  • Ersin Tatar, fırtına nedeniyle İstanbul’a gidemedi, havada korku dolu anlar yaşandı...29 Kasım 2021 Pazartesi 17:37
  • 6 Aralık Tarihine Kadar Aşılarını Tamamlamayanların AdaPassları İptal Edilecek29 Kasım 2021 Pazartesi 16:59
  • Haftalık Yangın Raporu Açıklandı29 Kasım 2021 Pazartesi 16:49
  • İtfaiye Uyardı: Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler29 Kasım 2021 Pazartesi 16:29
  • PGM Basın Subaylığı Haftalık Trafik Raporunu Yayınladı29 Kasım 2021 Pazartesi 16:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti