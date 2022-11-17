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" Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir ilk gerçekleştirildi " 

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Fekal inkontinans ( Gaita kaçırma) hastalığında KKTC ‘de ilk kez , KKTC Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği ve KTTB organizasyonu ile Sakral Nöromodülasyon kursu ve uygulaması geçtiğimiz ay, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. 
" Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir ilk gerçekleştirildi " 

Fekal inkontinans ( Gaita kaçırma) hastalığında KKTC ‘de ilk kez , KKTC Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği ve KTTB organizasyonu ile Sakral Nöromodülasyon kursu ve uygulaması geçtiğimiz ay, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi. 

Felal inkontinansı olan bir hastaya gerekli ön testler yapıldıktan sonra , inkontinansı önleyici geçici pil takıldı. Geçici pilden fayda gören hastaya 2 hafta sonra kalıcı pil yerleştirildi. Operasyon sonrasında  hasta bu işlemden büyük fayda sağladığını ve artık önceki sorununun ortadan kalktığını, yaşam kalitesinin arttığını söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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