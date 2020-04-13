  • BIST 96.399
  • Altın 372,812
  • Dolar 6,7901
  • Euro 7,4031
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde COVID-19 RT-PCR testlerinin uygulanmasına başlandı

» »
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde COVID-19 RT-PCR testlerinin uygulanmasına başlandı
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde COVID-19 RT-PCR testlerinin uygulanmasına başlandı

Gazimağusa Devlet Hastanesi- Doğu Akdeniz Üniversitesi Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarında COVID-19 RT-PCR testlerinin uygulanmasına başlandı.

Söz konusu laboratuvar DAÜ akademisyenleri tarafından hastane başhekimliğinin katkılarıyla, WHO ve CDC güncel biyogüvenlik standartları doğrultusunda dizayn edilerek hastanemize kazandırıldı.

 İlk aşamada uluslararası COVID-19 standart örnekleri kullanılarak kalite kontrol çalışmaları tamamlandı. Hasta örnekleri ile doğrulama aşamasını da geçen laboratuvarımız bugün itibari ile hizmete başlamıştır.

Laboratuvarın yapılmasında bağışda bulunan Mağusa halkı , desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bakanlık müsteşarı  ve tüm sağlık bakanlığı çalışanlarına teşekkür ederiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20’den fazla Kıbrıslı Türk’ün naaşı KKTC’ye nakil için bekliyor13 Nisan 2020 Pazartesi 16:53
  • Perşembe Günü Yağmur Bekleniyor13 Nisan 2020 Pazartesi 16:17
  • Bass çalışamayan ihtiyaçlı ailelere, din, dil, ırk ayırımı gözetmeksizin gıda paketi dağıtacağını açıkladı13 Nisan 2020 Pazartesi 16:16
  • Büyükbaş Hayvan Düşük Zararları İçin Öngörülen Tazminatlar Ödendi13 Nisan 2020 Pazartesi 16:15
  • Büyükoğlu: “Haksen basın sektörünün susturulmasına asla izin vermeyecek. Özgür basın susturulamayacak”13 Nisan 2020 Pazartesi 16:15
  • Ataoğlu: “Hükümeti anlamak mümkün değil”13 Nisan 2020 Pazartesi 16:13
  • Haksen: “Hükümet pandemi krizini her anlamda iyi yönetemedi”13 Nisan 2020 Pazartesi 16:10
  • Tatar:‘’Gerekirse, iç borçlanmaya da gidilecek”13 Nisan 2020 Pazartesi 16:09
  • Bakanlar Kurulu toplandı13 Nisan 2020 Pazartesi 15:41
  • KITREB: “Turizm ve hizmetleri Coronavirüs salgınından en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor”13 Nisan 2020 Pazartesi 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti