Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde COVID-19 RT-PCR testlerinin uygulanmasına başlandı

Gazimağusa Devlet Hastanesi- Doğu Akdeniz Üniversitesi Moleküler Genetik Araştırma Laboratuvarında COVID-19 RT-PCR testlerinin uygulanmasına başlandı.
Söz konusu laboratuvar DAÜ akademisyenleri tarafından hastane başhekimliğinin katkılarıyla, WHO ve CDC güncel biyogüvenlik standartları doğrultusunda dizayn edilerek hastanemize kazandırıldı.
İlk aşamada uluslararası COVID-19 standart örnekleri kullanılarak kalite kontrol çalışmaları tamamlandı. Hasta örnekleri ile doğrulama aşamasını da geçen laboratuvarımız bugün itibari ile hizmete başlamıştır.
Laboratuvarın yapılmasında bağışda bulunan Mağusa halkı , desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bakanlık müsteşarı ve tüm sağlık bakanlığı çalışanlarına teşekkür ederiz.
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