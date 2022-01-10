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Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne Cihaz Bağışında Bulunuldu

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Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne Cihaz Bağışında Bulunuldu
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne Cihaz Bağışında Bulunuldu

Lions kulüplerinden anlamlı bir adım daha geldi.

Mağusa Kale Lions Kulübü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne cihaz bağışı yaptı.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne ameliyatlar sırasında tümör tahlillerinin yapılabilmesini sağlayacak cihaz kazandırıldı.

Mağusa Kale Lions Kulübü ekibi Patoloji servisinde kullanılacak cihazı hastane Başhekimi Dr.Mustafa Kalfaoğlu’na teslim etti.

Eski Bakan ve Miletvekillerinden Taşkent Atasayan anısına eşi Ferdiye Atasayan tarafından alınan cihazın teslim töreninde konuşan Başhekim Kalfaoğlu, göreve gelmesinden bu yana hastaneye 2 milyon TL’lik bağış toplandığın belirtti, teşekkür etti.

Kalfaoğlu, şu anda hastanenin Anjiyo cihazının haricinde önemli bir eksiği kalmadığını belirtti.

Bağışçı Ferdiye Atasayan, Mağusa Kale Lions Başkanı Özlem Bilgehan ve Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Başkanı Duygu Adahan Kuran da konuşmalarında duygularını paylaştı.

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