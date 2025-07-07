Gazimağusa esnafından DAÜ öğrenci ve mezunlarına indirim

Gazmağusa’da esnaf Doğu Akdeniz Üniversitesi mezun ve öğrencilerine 12 Temmuz’a kadar indirim sunacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ ile Gazimağusa esnafı temsilcileri arasında varılan anlaşma kapsamında bazı mağaza, restoran, kafe ve iş yerlerinde yüzde 25’e varan indirim uygulanacak.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, yaptığı açıklamada, “Bu etkinlik, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yalnızca bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, yaşadığı kentle iç içe geçmiş güçlü bir topluluk olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.”dedi.

Yüzde 10 İndirim Sunan İşletmeler

Sconto Supermarket, Tecnolife, Old Plane, Sultanhmet Köftecisi, Şampi Pide, Pita Döner, B Plus, Sport Soul, B Sport, Koton, Hook Lounge Cafe, Behçet Usta Kebap Salonu, Akay Saat, Mola Tantuni, Öncü Döner, Ekor Vista, Gazi Ticaret, Fergün Butik, Halil Tölük Ayakkabı, Uruba Butik, Entarim Butik, Naz İç Giyim, La Danty Underwear, Love Bites, Mardo Kaleiçi, Soulmate Coffee (DAÜ Kampüs), Aşevi Latife Zorba, NFC, Kanatçı Apo Dayı, Akdeniz Restoran, Yücel Kebap Salonu, Memz Barber Shop, Memoli Restoran ve Pilavcım

Yüzde 15 İndirim Sunan İşletmeler

AK Tekno Store, Dental House Clinic Diş Kliniği, Fındık Cafe, Bale, Doyis Döner, Greyder Shop, Narin, Coffee Corner, Hamur Adam, Medipark Beauty Aesthetic Clinic, Desa Ayakkabı, Saydam Ayakkabı

Yüzde 20 İndirim Sunan İşletmeler

City Barber Shop, Hamide ve Mert Optik

Yüzde 25 İndirim Sunan İşletmeler

Pizza Ferro, Bies Optik