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Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de de törenler yapıldı

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Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de de törenler yapıldı
Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke’de de törenler yapıldı

Bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığındaki Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının 100. Yılı dolaysıyla ilçelerde de törenler düzenlendi.

 

 

Güzelyurt’taki tören sabah saatlerinde yapılırken, diğer ilçelerdeki törenler öğleden sonra yapıldı.

Güzelyurt’taki ilk tören Güzelyurt

Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde yer aldı…

Güzelyurt’taki ikinci tören ise Arkeoloji ve Doğa Müzesi önünde düzenlendi.

Gazimağusa’da ise Zafer Anıtı ile İsmet İnönü Bulvarı’nda iki ayrı tören yapıldı.

Girne’de Zafer Bayramı töreni Girne Atatürk Anıtı önünde yapıldı…

 

İskele’deki tören ise Ecevit Meydanı’nda yer aldı…

Lefke’deki tören ise Lefke Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Törenlerde anıtlara çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Konuşmaların yapıldığı ve şiirlerin okunduğu törenler resmi geçitle tamamlandı.

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