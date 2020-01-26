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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri

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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir. 
Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri

25-26.01.2020 tarihleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir. 
   
Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bet ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller gerçekleştirilmiştir. Denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanırken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.  
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 300 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 115 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 araç trafikten men edilmiş, 1 araç sürücüsü ise tutuklanmıştır. 
   

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar ve müzikli eğlence mekanlarında yapılan denetimler sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.  
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 472 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 118 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edilmiştir.  
Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren;  bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. 
Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu toplam 410 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 75 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten men edilmiştir.  

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