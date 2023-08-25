Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta Asayiş ve Trafik Denetimleri

24.08.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler, cafeler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiştir.

Denetimlerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1350 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 10’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 150 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç trafikten men edilmiş, 2 sürücü de tutuklanmıştır.

Girne’de kurmahanelerde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 580 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 66’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’ü sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 3’ü seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 184 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 18 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, bet ofisleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 737 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 13’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 91 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.