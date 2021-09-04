Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta trafik denetimi!

03-04.09.2021 tarihleri, 22:00-02.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

03-04.09.2021 tarihleri, 22:00-02.00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler sonucu; bölgede faaliyet gösteren bahis evleri ve gece kulüpleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 550 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 99 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edilmiştir.

Girne’de; gerçekleştirilen denetimler sonucu bölgede faaliyet gösteren bar ve eğlence yerleri kontrol edilmiş herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise 672 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 141 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 14 araç trafikten men edilmiş ve bir araç sürücüsü ise tutuklanmıştır.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler sonucu ise bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu ise 350 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 51 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.