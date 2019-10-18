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Gazimağusa Hastanesinde Başhekim krizi !..

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Gazimağusa Devlet Hastanesinde, Başhekim krizinin yaşandığı öne sürülüyor.
Gazimağusa Hastanesinde Başhekim krizi !..

Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından, Başhekim vekili olarak atanan, Nil Ergün’ün yetkilerinin elinden alınması sonrasında özellikle ilaç kurullarının kararlarının imzalanamadığı dile getiriliyor.

İlaç kullanma zorunluluğu olan ve ilaçlarını hastaneden temin etmek durumunda kalan vatandaşların bu yönde büyük sıkıntı yaşadığı öne sürülüyor. Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu noktada yanlıştan dönerek, vatandaşların sağlığı için krize el atması gerektiğine vurgu yapılıyor.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, Mağusa Hastanesinde, Sağlık Bakanı Ali Pilli, bazı kişilerin partizanca söylemlerine kulak verip, araştırma yapmadan yanlış kararlar aldı. Hastane Başhekim vekili Nil Ergün’ün yetkileri elinden alınınca, ebys’den alınan ilaç kurulları imzalanamıyor. Kaldi ki, Nil Ergün Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından Başhekimlik görevine atandı dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu partizanca söylemlere kulak asmasın. Gerekeni Mağusa Hastanesinde yaparak, tıkanıklığın önünü açsın. Yoksa birçok vatandaş bundan dolayı sıkıntı yaşayacak ifadesinde bulundu.

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