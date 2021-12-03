Gazimağusa İlçesindeki Kadın Örgütlerinin Üretimleri Bandabuliya’da Satışa Sunuluyor

Gazimağusa İlçesindeki kadın örgütlerinin ürettiği ürünler Suriçindeki Bandabuliya’da kurulacak Kadın Emeği Pazarı’nda hem sergilenecek hem satışı yapılacak.

Haftanın Cumartesi günleri kurulacak Pazar yeri, saat 10:00 ile 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa İlçesi sınırlarında faaliyet gösteren kadın örgütleriyle bugün belediyede bir toplantı yaptı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Bandabuliya’nın yeniden düzenlenerek üst tarafının kütüphaneye dönüştürüldüğünü, 2 kafe açıldığını ifade ederek, hem kadınların emeğinin değer görmesi hem de suriçindeki canlılığın devam etmesi için Bandabuliya’da Cumartesi günleri gün boyunca kadın örgütlerinin hem ürünlerini sergileyeceğini hem de satışını yapacağını söyledi.

Başkan Arter, Pazarda el sanatlarıyla birlikte yiyecek içecek satışı da yapılabileceğini ve kermes şeklinde olabileceğini ifade etti.