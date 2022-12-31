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Gazimağusa – İskele anayolu üzerinde kaza! Araç Yayalara Çarptı

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Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yayaya çarpan sürücü tutuklandı.
Gazimağusa – İskele anayolu üzerinde kaza! Araç Yayalara Çarptı

Gazimağusa-İskele ana yolu üzerinde saat 11.20 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Burak Kazımoğlu yönetimindeki UE 571 plakalı araç ile sağ şerit içerisinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Cennet Taverna önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun karşı tarafından yaya olarak gelip yolu ikiye ayıran beton bariyerlerin üzerinden karşıya geçmek için yola giren 37 yaşındaki Erman Altıner ve 28 yaşındaki Beyza Güneş’e çarptığı bildirildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan her iki yayanın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Araç sürücünün tutuklandığı da ifade edilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

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