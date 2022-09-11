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Gazimağusa-İskele anayolunda akşam saatlerinde kaza! Yaralılar var!

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Gazimağusa-İskele anayolunda akşam saatlerinde kaza! Yaralılar var!
Gazimağusa-İskele anayolunda akşam saatlerinde kaza! Yaralılar var!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 19.10 sıralarında Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde İlkmar Market yakınlarında İskele istikametine doğru seyreden Arslan BABAYEV(E-35) yönetimindeki GD 664 plakalı araç ile yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solundan yoldan çıkıp bordür taşlarına çarpıp takla atmıştır.

Kaza sonrası aynı araçta yolcu olarak bulunan Merdan BABAYEVA(E-37), Cennet ARTIKOVA(K-31), Suhan BABAYEVA(E-12), Sultan BABAYEVA(E-10), Salima BABAYEVA(K-7), Alijan ERESHOV(E-25) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil servisteki ilkyardim tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alınmışlardır.

 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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