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Gazimağusa-İskele anayolunda büyük kaza: 3 yaralı

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Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde bugün saat 15.00 sularında seyir halinde giden FN 384 Plakalı van araç sürücüsü Hamza Doygundağ FS 075 Plakalı salon araç ile çarpıştı.
Gazimağusa-İskele anayolunda büyük kaza: 3 yaralı

Çapışmanın etkisiyle van araç devrildi. FS 075 Plakalı salon araç ise çembere çarparak durabildi.

Salamis Otel çemberinde meydana gelen kazada her iki araçta da bulunan toplam üç kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (MHA)

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