Gazimağusa-İskele anayolunda büyük kaza: 3 yaralı

Çapışmanın etkisiyle van araç devrildi. FS 075 Plakalı salon araç ise çembere çarparak durabildi.
Salamis Otel çemberinde meydana gelen kazada her iki araçta da bulunan toplam üç kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (MHA)
Çapışmanın etkisiyle van araç devrildi. FS 075 Plakalı salon araç ise çembere çarparak durabildi.
Salamis Otel çemberinde meydana gelen kazada her iki araçta da bulunan toplam üç kişi Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (MHA)
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