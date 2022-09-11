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Gazimağusa-İskele Anayolu'nda park edilmiş araca çarptılar!

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Gazimağusa-İskele Anayolu'nda park edilmiş araca çarptılar!
Gazimağusa-İskele Anayolu'nda park edilmiş araca çarptılar!

10.09.2022 tarihinde, saat 23:15 sıralarında, Gazimağusa-İskele Anayolu üzerinde, Barış SUNGUR(E-21) yönetimindeki EJ 023 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Lions Garden Düğün Salonu önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda Baydur GÖRAY(E-61) tarafından park halinde bırakılan RS 256 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpmış ve çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sağa doğru savrulan EJ 023 plakalı araç, o esnada 85 mlgr. alkollü içki tesiri altında aynı istikamete doğru seyreden Şerif Umut GİRİTTEN(E-40) yönetimindeki LT 148 plakalı aracın sol arka kısmına da çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sola doğru savrulan LT 148 plakalı araç önce kaldırım taşına çarpmış, akabinde ise o esnada kaldırım üzerinde yaya olarak durmakta olan yaya Gülünay BOZBAY(K-56) ve yaya Eliz KARAMAN(K-36) da çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Eliz KARAMAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bel kemiği kırığı teşhisiyle müşahede altına alınmıştır. Yaya Gülünay BOZBAY ise Gazimağusa Devlet Hasatanesi’ne kaldırılarak, sağ kaburga kemiği kırıkları ve sağ omuz kırığı teşhisiyle cerrahi serviste müşahede altına alınmıştır.

EJ 023 plakalı araç sürücüsü Barış SUNGUR ve LT 148 plakalı araç sürücüsü Şerif Umut GİRİTTEN tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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