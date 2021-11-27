Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı Rum Basınında

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın önceki gün Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanması Rum basınında geniş yankı buldu. Gazeteler haberi şu başlıklarla okurlarına aktardı:
Politis “Mağusa-Trikomo-Ay Sergi İmar Planı İmzalandı… ‘Yeni Maraş’ İçin 2 Milyar Dolar Yatırım”
Alihtia “İşgal Altındaki Mağusa’ya 2 Milyar Dolar Harcamaya Hazırlanıyorlar… Mağusa, Trikomo ve Ay Sergio’ya”
Haravgi “İşgal Altındaki Mağusa Bölgesine 2 Milyar Dolar Yatırım… Bir Yıl İçerisinde ‘Belediyelere’ 150-200 Milyon Türk Lirası Ödenek Verilecek”
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