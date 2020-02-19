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Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İMAR PLANI yeniden uyutuldu! Müteahitler ne yapacak?

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Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İMAR PLANI yeniden uyutuldu!
Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İMAR PLANI yeniden uyutuldu! Müteahitler ne yapacak?

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İMAR PLANI yeniden uyutuldu!

Eylemlere neden olan Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İMAR PLANI'ın 1 hafta içerisinde düzenlenip yürürlüğe girmesi için oluşturulan komiteden de herhangi bir sonuç alınmadı.

Müteahhitler Birliği  6 Şubat tarihinde Lefkoşa'da eylem düzenlemiş ve İmar Planı'nın  bir an önce yürürlüğe girmesini istemişti.

 

NE OLMUŞTU?

 

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı dün başlattığı araçlı eyleme, Birlik ile Hükümet yetkililerinin bugün prensipte uzlaşıya varması ile ara verildi. KTİMB Başkanı Gürcafer, Başbakan ve Başbakan Yardımcısı tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmaması halinde eylemi daha güçlü şekilde yineleyeceklerini vurguladı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Gazimağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı yayınlanmadığı için dün başlattığı araçlı eyleme, Hükümet ile varılan uzlaşının ardından ara verildi.

İmar Planı ile ilgili sorunun aşılması amacıyla bugün 14:30 sıralarında Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ile beraberindeki heyet Başbakanlıkta biraraya geldi. Bir buçuk saat süren toplantıda taraflar prensipte uzlaştı.

Toplantı sonrasında varılan uzlaşıyı KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer açıkladı. Gürcafer şöyle konuştu:

“Prensip olarak İmar Planı’nın Sayın Başbakanın endişelerini giderecek şekilde, ivedi ve süratli olarak tadilatının yapılması ve yayınlanması, bu çalışmayı yapacak komisyonun Pazartesi günü kurulması ve hızlandırılmış bir şekilde hemen çalışmalarına başlamasını konularında bir anlaşmaya vardık. Bu çalışma Pazartesi günü başlayacak ve gerekirse hergün toplanarak imar planında gerekli tadilatı yapacak. Bize göre böyle bir tadilat rahatlıkla bir haftada neticelendirilebilir.

Bizler, iyi niyet göstergesi olarak araçlarımızı Başbakanlık önünden çekiyoruz. Ama önümüzdeki hafta bu komisyonun kurulduğunu ve söz verildiği gibi çalıştığını görmezsek daha güçlü bir şekilde yine burada olacağız. Söz verildiği gibi çalışılırsa imar planında istenilen tadilat bir hafta içerisinde tamamlanır ve kısa içerisinde de yürürlüğe girer.”

Gürcafer’in açıklamasının ardından dünden beridir başbakanlık önünde duran iş araçları çekildi.

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