  • BIST 97.705
  • Altın 236,331
  • Dolar 5,7404
  • Euro 6,4990
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı raporunun sunumu dün yapıldı

» »
Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı raporunun sunumu dün yapıldı
Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı raporunun sunumu dün yapıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, toplantıya İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi Belediye Başkanları, kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademiyi temsilen katılımcılar katıldı. 

25-27 Şubat tarihlerinde İmar Planına Yönelik Vizyon ve Stratejiler Çalıştayı’nda ekonomik yapı, sosyal altyapı ve çevresel sürdürülebilirlik başlıklarında yapılan değerlendirmelerin raporu Ekonomik ve Sosyal Politikalar Merkezi Direktörü İzge Arısal ve Ekonomist Mertkan Hamit tarafından sunuldu.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars topanltıda yaptığı konuşmada, İmar Planı çalışmasına paydaşların birçoğunun katkı koyduğunu görmekten ve yoğun katılımla gerçekleşmesinden mutlu olduğunu ifade ederek, zorlu emirname sürecinde Bakanlığın, Şehir Planlama Dairesi, belediyeler ve ilgili sektörlerin bu konuda istekli olduğunu ve herkesin amacının sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak olduğunu gördüklerini söyledi.

Baybars, emirnamenin süresinin uzun olmayacağı ve 31 Aralık 2019’a kadar imar planının hayata geçeceği sözünü verdiklerini, Nisan ayı itibarıyla mevcut durum analizinden sonra stratejik hedef ve vizyonlar toplantısının raporunun izah edileceğini söyledi. 

“RAPOR BÖLGE İÇİN UMUT VERİCİ”

Raporda, her sektörün kalkınmasının, yeşil alanlarının ve iş hayatının düşünüldüğünü ve bir vizyon ortaya konduğunu ifade eden Baybars, raporun bölge için umut verici olduğunu söyledi. 

Raporun ortaya çıkmasında tüm katılımcılara teşekkür eden Bakan Baybars, her sektörden birçok kişinin çalışmayı sahiplendiğini ve katkı koyduğunu ifade etti.

Baybars, planın raporlama kısmında, olumlu-olumsuz taraflarımız, hangi sektörlere ne kadar önem verileceği, hangi alanların korunması gerektiği gibi soyut kavramlar olduğunu, bundan sonraki çalışmalarda planlama ekibinin mekâna inerek bölgelerde harita üzerinde çalışma yapacağını belirtti.

HAZİRAN’DA HALKA AÇIK TOPLANTI…

Bölgelerdeki çalışmalarda inşaat sektörüne bir açılım yapılacaksa altyapı, üstyapı ve mevcut imkânlarla nasıl büyüyeceği, nasıl dikey veya yatay büyüyeceğinin plana aktarılacağına dikkat çeken Baybars, Haziran’da planın taslağını halka açacakları toplantıdan sonra bölgeye somut olarak faydasının görüleceği aşamaya geleceğini, yapacakları toplantıda katılımcıları katkı koymaya ve planı sahiplenmeye davet etti.

“EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA HEDEFLERİ HARİTAYA YANSIYACAK”

Sektörel hedef ve stratejilerin raporda mevcut olduğunu, şimdi ise bunun mekâna yansıtılması aşamasına gelindiğini vurgulayan İçişleri Bakanı, bu raporda ortaya çıkan ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerinin somut olarak haritaya yansıyacağını belirtti. 

Baybars, planlamaya dair verilerin harita ve bölgeler üzerinde şekilleneceğini ve imara ilişkin yapılaşma kurallarının da belirlendikten sonra halka açık toplantı için tüm bölge halkının katılım ve görüşlerinin alınacağına da dikkat çekti. 

KARPAZ İMAR PLANI 2020’DE…

Baybars, Gazimağusa Sahil Şeridinin tamamlandıktan sonra 2020 yılında Karpaz İmar Planı’nı çalışmaya başlayacaklarını, planlı şehirlerde sürdürebilir hayatlar yaşamaya doğru emin adımlar atacaklarını söyledi. 

Baybars sözlerini tamamlarken, Belediye Başkanlarına planı sahiplendikleri ve kurdukları ekip için teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar17 Nisan 2019 Çarşamba 07:30
  • Dikkat ! Elektrik kesintisi16 Nisan 2019 Salı 21:56
  • İhtiyat Sandığı Dairesi’nde Kredi Kartı İle Ödeme Dönemi…16 Nisan 2019 Salı 21:55
  • Denktaş'tan bir anlamlı trafik anısı daha16 Nisan 2019 Salı 21:42
  • Özersay: İlk fırsatta anayasayı da değiştirip tüm dokunulmazlıkları kaldırmak gerekir16 Nisan 2019 Salı 20:32
  • Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar16 Nisan 2019 Salı 18:25
  • Hükümetten zam yapmaktan vazgeçmesini bekliyoruz16 Nisan 2019 Salı 18:23
  • İzcan: “Önümüzdeki iki seçenek ya federal çözüme ulaşmak ya da taksim”16 Nisan 2019 Salı 18:16
  • Ayşe Aşık son yolculuğuna uğurlandı16 Nisan 2019 Salı 18:06
  • Banka Müdürü:Bankanın sahte vekaletnamenin hazırlanması ile bir ilgisi bulunmamaktadır16 Nisan 2019 Salı 18:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti