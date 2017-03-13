Gazimağusa – İskele yolunda kaza: sürücü yoğun bakımda!

Gazimağusa – İskele Anayoluna bağlı, Salamis-Crystal Rocks Otel servis yolu üzerinde gerçekleşen kazada 64 yaşındaki sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa – İskele Anayoluna bağlı, Salamis-Crystal Rocks Otel servis yolu üzerinde, Salih Ceral (E-64) isimli sürücünün LJ 132 plakalı ATV araç ile Crystal Rocks Otel istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak anayol ile servis yolunun ayıran çelik bariyerlere çarptığı öğrenildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan Salih Ceral kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.