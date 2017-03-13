 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.318
  • Altın 145,024
  • Dolar 3,7472
  • Euro 3,9946
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAErdoğan'dan Hollanda'ya sert cevap!

Gazimağusa – İskele yolunda kaza: sürücü yoğun bakımda!

» »
Gazimağusa – İskele yolunda kaza: sürücü yoğun bakımda!
Gazimağusa – İskele Anayoluna bağlı, Salamis-Crystal Rocks Otel servis yolu üzerinde gerçekleşen kazada 64 yaşındaki sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün saat 14:00 sıralarında, Gazimağusa – İskele Anayoluna bağlı, Salamis-Crystal Rocks Otel servis yolu üzerinde, Salih Ceral (E-64) isimli sürücünün LJ 132 plakalı ATV araç ile Crystal Rocks Otel istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak anayol ile servis yolunun ayıran çelik bariyerlere çarptığı öğrenildi.

Kaza sonucu ağır yaralanan Salih Ceral kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.  

İlgili Haber: Ceral hayatını kaybetti...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Göktepe’nin ölüm sebebi belirlendi!13 Mart 2017 Pazartesi 13:32
  • Ülkenin geleceğinden tasarruf ediliyor!13 Mart 2017 Pazartesi 12:59
  • 50 milletvekilinden 49 milletvekili oy verdi13 Mart 2017 Pazartesi 12:42
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplandı13 Mart 2017 Pazartesi 11:16
  • TKP-YG ile SDP birleşiyor13 Mart 2017 Pazartesi 11:12
  • Bağlıköy şehitleri, bugün, Gaziveren ve Çamlıköy şehitleri 19 Mart’ta anılacak13 Mart 2017 Pazartesi 09:19
  • Başbakanın teyzesinin oğlunu kurtarma operasyonu mu?13 Mart 2017 Pazartesi 09:01
  • Ölümlü trafik kazası, aile dramına neden oldu…13 Mart 2017 Pazartesi 08:34
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!13 Mart 2017 Pazartesi 08:23
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak12 Mart 2017 Pazar 12:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti