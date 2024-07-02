Gazimağusa-Karpaz ana yolunda kaza: Alkollü sürücü takla attı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 2 Temmuz 2024 tarihinde, sabah saat 04.30 civarında, Gazimağusa-Karpaz ana yolu, Çayırova Anayolu'nun 1’inci kilometresinde bulunan Diner Çemberi'nde meydana gelen trafik kazasında, Murat Kurum (39), yönetimindeki KA 593 plakalı araç ile Çayırova istikametinden İskele istikametine doğru seyir halindeyken kaza yaptı.
Alkollü olduğu belirlenen Murat Kurum, 70 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanıyordu.
Ayşenin Mutfağı Restoran önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Kurum, çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptı ve araç bir takla atarak durabildi.
Kazanın ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü, yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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