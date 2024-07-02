  • BIST 10321.67
  • Altın 2448.77
  • Dolar 32.6972
  • Euro 35.0982
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Gazimağusa-Karpaz ana yolunda kaza: Alkollü sürücü takla attı

» »
Gazimağusa-Karpaz ana yolunda, alkollü içki etkisi altında araç süren Murat Kurum, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kurum, tutuklandı.
Gazimağusa-Karpaz ana yolunda kaza: Alkollü sürücü takla attı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre 2 Temmuz 2024 tarihinde, sabah saat 04.30 civarında, Gazimağusa-Karpaz ana yolu, Çayırova Anayolu'nun 1’inci kilometresinde bulunan Diner Çemberi'nde meydana gelen trafik kazasında, Murat Kurum (39), yönetimindeki KA 593 plakalı araç ile Çayırova istikametinden İskele istikametine doğru seyir halindeyken kaza yaptı.

Alkollü olduğu belirlenen Murat Kurum, 70 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanıyordu.

Ayşenin Mutfağı Restoran önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Kurum, çemberi çevreleyen bordür taşlarına çarptı ve araç bir takla atarak durabildi.

Kazanın ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü, yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir günde 3 iş kazası: 2'si yoğun bakımda02 Temmuz 2024 Salı 13:47
  • KIB-TEK duyurdu: Borcu olan abonelerin elektriği perşembe gün kesiliyor02 Temmuz 2024 Salı 13:47
  • 65 yaşındaki Güler’in ölüm sebebi belirlendi02 Temmuz 2024 Salı 12:09
  • Yeniboğaziçi, Demirhan ve Lefkoşa’da iş kazası: 3 yaralı02 Temmuz 2024 Salı 12:09
  • 2 bin 501 sürücü kontrol edildi: 452 yasal işlem, 1 tutuklu02 Temmuz 2024 Salı 12:08
  • Tatar Kıbrıs'a döndü02 Temmuz 2024 Salı 10:36
  • Boğazköy-Dikmen Anayolu 10 gün kapalı01 Temmuz 2024 Pazartesi 18:01
  • Berova, arabuluculardan oluşan heyetleri kabul etti01 Temmuz 2024 Pazartesi 16:44
  • Metehan çemberden Ortaköy’e gidiş yolu kapatılacak01 Temmuz 2024 Pazartesi 16:42
  • Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar devam edecek01 Temmuz 2024 Pazartesi 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti