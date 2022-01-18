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Gazimağusa-Karpaz Ana Yolunda Korkutan Kaza...

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Gazimağusa-Karpaz ana yolu üzerinde iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Gazimağusa-Karpaz Ana Yolunda Korkutan Kaza...

Gazimağusa - Karpaz ana yolu 34-35 kilometreleri arası Pamuklu köyü önlerinde bugün 16.10 sıralarında iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bafra'da sakin 64 yaşındaki Karl Owe Peter Ljunhvall yönetimindeki GD 638 plakalı araç ile Gazimağusa istikametinden Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği esnada, dikkatsizliği ve ihmalkârlığı sonucu yolun sağ tarafına geçmesi neticesinde, o esnada Dipkarpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyretmekte olan Yeşilköy de sakin 38 yaşındaki Osman Yeşildallı yönetimindeki GF 056 plakalı aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpması sonucu yaralanma ve hasarla neticelenen bir trafik kazası meydana geldi.

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Kaza sonucu GD 638 plakalı araç sürücüsü Karl Owe Peter Ljunhvall ambulans ile kaldırılmış olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip sağ el bileğinde ve kaburgalarında kırık tespit edilerek, müşaade altına alındı.

Soruşturma devam ediyor...

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