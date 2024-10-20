Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda Araç Kazası: Sürücü Alkollüydü

19 Ekim 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu’nun 16-17. kilometreleri arasında, Eren Şekerzadoğlu (28), 117 mlgr alkollü içki etkisi altında yönetimindeki ZNP 021 plakalı araçla Karpaz istikametine doğru seyrederken, Tatlı Market'in park yerine dönüş yaptığı sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundaki toprak alanda bulunan 40 cm derinliğindeki çukura düştü.
Kaza sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, Eren Şekerzadoğlu’nun alkollü olarak araç kullanması nedeniyle yürütülen soruşturmada yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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