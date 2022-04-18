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Gazimağusa-Karpaz Anayolunda Kaza: Dört Yaya Yaralandı

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Gazimağusa-Karpaz Anayolunda, dün gece geç saatlerde, bir aracın çelik bariyerlere çarpması ve çelik bariyerlerin o esnada toplu halde yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu dört kişi yaralandı.
Gazimağusa-Karpaz Anayolunda Kaza: Dört Yaya Yaralandı

Gazimağusa-Karpaz Anayolunda, dün gece geç saatlerde, bir aracın çelik bariyerlere çarpması ve çelik bariyerlerin o esnada toplu halde yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu dört kişi yaralandı.

Kazada yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Larisa Teblius (K-36) ve Oksana Grubar (K-36), ortopedi servisinde müşahede altına alındı; Paul Varkentin (E-46) ile Nikolaj Teblius (E-46) ise tedavilerine müteakip taburcu edildi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, dün, saat 23.25 sularında Gazimağusa-Karpaz Anayolunun 23-24 kilometre arası Kurtuluş-Ergazi çemberinde meydana geldi.

Ergazi çemberinde Rıza Bingöl (E-51), yönetimindeki SG 921 plakalı salon araç ile Kalecik istikametinden Boğaz istikametine doğru süratli bir şekilde seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkârlığı neticesinde aracın sağ ön tekeri ile çembere çarparak direksiyon hakimiyetini kaybedip, kontrolsüz bir şekilde ileriye doğru savrularak yolun sol kenarında bulunan çelik bariyerlere aracın sol yan kısmı ile çaptı.

O esnada çelik bariyerler arkasında toprak zeminde Boğaz istikametinden Kalecik istikametine doğru toplu halde yaya olarak yürüyen Larisa Teblius, Oksana Grubar, Paul Varkentin, Nikolaj Teblius’a çelik bariyerlerin çarpması sonucu yaralanma meydana geldi. Kazada hasar da oluştuğu belirtildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Larisa Teblius’un sol kolunda kırık, kafasında çatlaklar, kafa taraması ve böbrek taramasından, Oksana Grubar’ın ise sol ayağında kırıktan dolayı ortopedi servisinde müşahede altına aldığı; Paul Varkentin ve Nikolaj Teblius’un da tedavilerine müteakip taburcu edildiği bildirildi.

Araç sürücüsün önceden karaciğer nakli olması nedeniyle doktoru tarafından kontrol amaçlı cerrahi serviste polis gözetimi altında tutulduğu da kaydedildi.

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